201 km/h! Raser wollte nur schnell nach Polen

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Seewalchen wurde auf den Audi A5 aufmerksam, weil der Fahrer auf der Westautobahn immer wieder dicht auf andere Fahrzeuge auffuhr. Im Bereich von Allhaming wurde der Lenker zunächst bei erlaubten 130 km/h mit 196 km/h und danach bei erlaubten 100 km/h sogar mit 201 km/h gemessen.