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Auto beschlagnahmt

201 km/h! Raser wollte nur schnell nach Polen

Oberösterreich
26.07.2026 18:30
Der Mann hatte es besonders eilig. Jetzt ist er sein Auto los.
Der Mann hatte es besonders eilig. Jetzt ist er sein Auto los.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit einer vorläufigen Beschlagnahme seines Autos endete die Fahrt eines 36-jährigen Belarussen am Sonntag auf der Westautobahn in Oberösterreich. Der Mann war mit bis zu 201 km/h unterwegs. Der Grund: Er wollte nur schnell nach Polen, wo er wohnt. 

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Eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Seewalchen wurde auf den Audi A5 aufmerksam, weil der Fahrer auf der Westautobahn immer wieder dicht auf andere Fahrzeuge auffuhr. Im Bereich von Allhaming wurde der Lenker zunächst bei erlaubten 130 km/h mit 196 km/h und danach bei erlaubten 100 km/h sogar mit 201 km/h gemessen.

Hohe Sicherheitsleistung
Bei der Anhaltung an der Autobahnraststation Ansfelden Süd teilte der Mann den Polizisten mit, dass er schnell zu seinem Wohnsitz in Polen fahren wollte. Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen und das Auto vorläufig beschlagnahmt. Außerdem wurden Sicherheitsleistungen in der Höhe von 2430 Euro eingehoben.

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