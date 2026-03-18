Hoher Gold-Preis in Linz beim Schwimm-Meeting

Insgesamt 382 Goldmedaillen wurden zuletzt bei den Olympischen und Paralympischen Spielen vergeben. Entgegen der landläufigen Vorstellung bestehen sie nicht aus massivem Gold. Dies war 1912 bei den Spielen in Stockholm letztmals der Fall gewesen! Heutzutage ist die Zusammensetzung der Goldmedaillen international festgelegt und seit vielen Jahren nahezu unverändert: