Goldmedaillen bei Olympia bestehen entgegen der landläufigen Meinung nur zu einem ganz geringen Anteil aus echtem Feingold. Ein solches gibt‘s allerdings nun am Wochenende beim Sprint-Meeting auf der Linzer Gugl für die Schwimmer zu gewinnen. Der Sieg bei den Herren führt nur über Local-Hero Bernhard Reitshammer.
Insgesamt 382 Goldmedaillen wurden zuletzt bei den Olympischen und Paralympischen Spielen vergeben. Entgegen der landläufigen Vorstellung bestehen sie nicht aus massivem Gold. Dies war 1912 bei den Spielen in Stockholm letztmals der Fall gewesen! Heutzutage ist die Zusammensetzung der Goldmedaillen international festgelegt und seit vielen Jahren nahezu unverändert:
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