Schachmatt: Wollte Kärntner acht Menschen töten?

Unfassbare Vorwürfe gibt es gegen einen 54-Jährigen von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt: Der Mann soll in alkoholisiertem Zustand versucht haben, acht Arbeitskollegen zu ermorden! Über das Motiv herrscht Rätselraten – denn die teils schwer verletzten Opfer geben an, zuvor Schach gespielt zu haben.
„Ich werde es euch zeigen – ihr werdet alle sterben!“ Mit diesen Worten soll ein 54-Jähriger seine Arbeitskollegen mit dem Tod bedroht haben. Und fast hätte er seine Ankündigung auch wahr gemacht. Denn laut Staatsanwaltschaft Klagenfurt habe der St. Veiter versucht, acht Menschen zu töten!
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