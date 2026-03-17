Schachmatt: Wollte Kärntner acht Menschen töten?

„Ich werde es euch zeigen – ihr werdet alle sterben!“ Mit diesen Worten soll ein 54-Jähriger seine Arbeitskollegen mit dem Tod bedroht haben. Und fast hätte er seine Ankündigung auch wahr gemacht. Denn laut Staatsanwaltschaft Klagenfurt habe der St. Veiter versucht, acht Menschen zu töten!