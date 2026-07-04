Donauinselfest: So wird das Wetter heute Abend

Wer den Samstagabend noch im Gastgarten, beim Wiener Donauinselfest oder einfach draußen verbringen möchte, hat gute Karten. In weiten Teilen Österreichs bleibt es trocken und angenehm warm. Nur im Bergland sowie ganz im Westen sind anfangs noch einzelne Schauer oder Gewitter möglich, die aber im Laufe des Abends rasch nachlassen.
In der Nacht auf Sonntag beruhigt sich das Wetter im Westen dann wieder. Vielerorts lockert der Himmel auf, dazu kühlt es auf 10 bis 18 Grad ab. Nur der Wind weht teils mäßig bis stark. Nach den vergangenen Hitzetagen, die bei vielen für schlaflose Nächte gesorgt hatten, also endlich wieder eine Nacht, in der viele durchlüften und besser schlafen können.
Im Westen bleibt es bewölkt
Der Sonntag startet dann meist sonnig und trocken. Im Laufe des Tages bilden sich vor allem im Westen und im Bergland wieder mehr Quellwolken, dort sind später einzelne Schauer oder Gewitter möglich.
So wird das Wetter am Sonntag in den einzelnen Bundesländern:
Mittwoch bis 31 Grad im Osten
Im Osten und Südosten bleibt es hingegen länger freundlich. Die Frühtemperaturen liegen bei 10 bis 18 Grad, tagsüber werden 24 bis 31 Grad erreicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.