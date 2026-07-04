Donauinselfest: So wird das Wetter heute Abend

In der Nacht auf Sonntag beruhigt sich das Wetter im Westen dann wieder. Vielerorts lockert der Himmel auf, dazu kühlt es auf 10 bis 18 Grad ab. Nur der Wind weht teils mäßig bis stark. Nach den vergangenen Hitzetagen, die bei vielen für schlaflose Nächte gesorgt hatten, also endlich wieder eine Nacht, in der viele durchlüften und besser schlafen können.