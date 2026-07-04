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Nacht kühlt ab

Donauinselfest: So wird das Wetter heute Abend

Österreich
04.07.2026 18:00
Das perfekte Wetter wartet am Abend auf die Gäste des Donauinselfests.
Das perfekte Wetter wartet am Abend auf die Gäste des Donauinselfests.(Bild: Alexander M?ller)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Wer den Samstagabend noch im Gastgarten, beim Wiener Donauinselfest oder einfach draußen verbringen möchte, hat gute Karten. In weiten Teilen Österreichs bleibt es trocken und angenehm warm. Nur im Bergland sowie ganz im Westen sind anfangs noch einzelne Schauer oder Gewitter möglich, die aber im Laufe des Abends rasch nachlassen.

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In der Nacht auf Sonntag beruhigt sich das Wetter im Westen dann wieder. Vielerorts lockert der Himmel auf, dazu kühlt es auf 10 bis 18 Grad ab. Nur der Wind weht teils mäßig bis stark. Nach den vergangenen Hitzetagen, die bei vielen für schlaflose Nächte gesorgt hatten, also endlich wieder eine Nacht, in der viele durchlüften und besser schlafen können.

Im Westen bleibt es bewölkt
Der Sonntag startet dann meist sonnig und trocken. Im Laufe des Tages bilden sich vor allem im Westen und im Bergland wieder mehr Quellwolken, dort sind später einzelne Schauer oder Gewitter möglich.

So wird das Wetter am Sonntag in den einzelnen Bundesländern:

Mittwoch bis 31 Grad im Osten
Im Osten und Südosten bleibt es hingegen länger freundlich. Die Frühtemperaturen liegen bei 10 bis 18 Grad, tagsüber werden 24 bis 31 Grad erreicht.

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