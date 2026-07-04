Horrorcrash bei DTM – Steirer-Team mittendrin

Schlimme Szenen beim ersten DTM-Rennen am Norisring in Nürnberg. Mittendrin bzw. Auslöser des heftigen Crashs war Maximilian Paul, der einen Lamborghini des Grasser-Rennstalls aus Österreich pilotierte.
Horrorcrash beim ersten DTM-Rennen auf dem Norisring! Nach einem Bremsdefekt kollidierten die beiden Fahrzeuge von Maximilian Paul (im Lamborghini des Grasser Racing Teams aus Knittelfeld) und Kelvin van der Linde (BMW) heftig in der Spitzkehre nach dem Start – Rote Flagge, Abbruch. Österreichs Titelhoffnung Lucas Auer: „Das war schon sehr heftig, hätte auch schlimmer ausgehen können.“ Nach unbestätigten Meldungen erlitt Paul einen Unterschenkelbruch, van der Linde kam mit blauen Flecken davon.
Nach dem Restart setzte sich erneut Polesetter Nicki Thiem (Aston Martin) vom Feld ab, feierte am Ende seinen zweiten DTM-Sieg, den zweiten auf dem Norisring. „Das Wichtigste ist, dass es den beiden Jungs bald wieder richtig gut geht, für mich war’s natürlich herrlich“, strahlte der Däne auf dem Siegespodest, welches er sich mit DTM-Leader Maro Engel (Mercedes) und Arjun Maini (Ford) teilte. Auer, der in den letzten Runden an Maini dran war, musste sich mit Platz vier begnügen. In der Gesamtwertung rangiert der Neffe von Österreichs Formel-1-Legende Gerhard Berger mit neun Zählern Rückstand auf seinen Mercedes-Markenkollegen Engel an der zweiten Stelle. Das zweite Rennen auf dem Norisring steigt am Sonntag wie gewohnt um 13.30 Uhr.
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