Horrorcrash bei DTM – Steirer-Team mittendrin

Nach dem Restart setzte sich erneut Polesetter Nicki Thiem (Aston Martin) vom Feld ab, feierte am Ende seinen zweiten DTM-Sieg, den zweiten auf dem Norisring. „Das Wichtigste ist, dass es den beiden Jungs bald wieder richtig gut geht, für mich war’s natürlich herrlich“, strahlte der Däne auf dem Siegespodest, welches er sich mit DTM-Leader Maro Engel (Mercedes) und Arjun Maini (Ford) teilte. Auer, der in den letzten Runden an Maini dran war, musste sich mit Platz vier begnügen. In der Gesamtwertung rangiert der Neffe von Österreichs Formel-1-Legende Gerhard Berger mit neun Zählern Rückstand auf seinen Mercedes-Markenkollegen Engel an der zweiten Stelle. Das zweite Rennen auf dem Norisring steigt am Sonntag wie gewohnt um 13.30 Uhr.