Hamann fordert sofortigen Rücktritt von DFB-Star

Knallhart! TV-Experte Dietmar Hamann fordert DFB-Kapitän Joshua Kimmich nach dem peinlichen WM-Debakel der Deutschen zum sofortigen Rücktritt auf. „Das wäre ein Zeichen“, so der 59-fache Teamspieler.
„Das hat nichts mit Davonlaufen zu tun. Das hat was damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen. Das wäre ein Zeichen von ihm. Ich würde ihm das wahnsinnig hoch anrechnen“, so Hamann im Podcast „TOMorrow Business“.
Die Begründung für die Rücktritts-Aufforderung: Kimmichs Turnier-Bilanz! Mit ihm als Führungsspieler schied Deutschland bei einer Europameisterschaft und drei Weltmeisterschaften jeweils spätestens im Viertelfinale aus. Lediglich bei der EURO 2016 reichte es für das Halbfinale, da wäre das DFB-Team allerdings noch von den Weltmeistern von 2014 getragen worden.
Kein Weltklasse-Spieler
Kimmich sei, laut Hamann, zwar ein „sehr, sehr guter“, aber eben kein Weltklasse-Spieler – weder im Mittelfeld noch als Rechtsverteidiger, weshalb er nun, nach dem peinlichen Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay, Platz für einen Neuaufbau machen sollte.
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