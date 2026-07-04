Hamann fordert sofortigen Rücktritt von DFB-Star

Die Begründung für die Rücktritts-Aufforderung: Kimmichs Turnier-Bilanz! Mit ihm als Führungsspieler schied Deutschland bei einer Europameisterschaft und drei Weltmeisterschaften jeweils spätestens im Viertelfinale aus. Lediglich bei der EURO 2016 reichte es für das Halbfinale, da wäre das DFB-Team allerdings noch von den Weltmeistern von 2014 getragen worden.