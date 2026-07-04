Das ändert sich ab nächster Woche bei Lotto

Was noch ab Juli anders ist

Neben den Lotto-Ziehungen bringt der Juli einige weitere Veränderungen mit sich. So wurde die Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel von zehn auf 4,9 Prozent gesenkt. Pakete aus dem Ausland werden teurer – für jede deklarierte Warengruppe wird ein fixer Zollsatz von drei Euro verrechnet, die bisherige Freigrenze von 150 Euro gibt es nicht mehr. Betroffen sind vor allem Kunden von E-Commerce-Plattformen wie Temu, Shein und AliExpress sowie von internationalen Marktplätzen wie Amazon.