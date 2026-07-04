Das ändert sich ab nächster Woche bei Lotto

Ab Mittwoch, 8. Juli wird eine Neuerung bei den Lotto-Ziehungen eingeführt: Zwar wird das Mitspielen teurer, dafür aber ein Gewinn wahrscheinlicher.
Künftig dürfen sich Lotto-Spieler gleich über zwei Gewinnmöglichkeiten freuen. Konkret betrifft dies LottoPlus. Doch ein schaler Beigeschmack bleibt, denn dessen Häkchen muss nun statt mit 50 mit 80 Cent abgegolten werden. Für 30 Cent mehr steigt dafür die Gewinnchance um das Doppelte, da gleich zwei Mal sechs Zahlen gezogen werden.
Mit den eigenen Zahlen ist man automatisch bei den Ziehungen dabei, erklären die Lotterien gegenüber „5 Minuten“. Und stellen klar: „Nein, man kann nicht nur bei einer LottoPlus-Ziehung teilnehmen. Entweder teilnehmen oder nicht teilnehmen. Und wenn teilnehmen, dann für 80 Cent an beiden Ziehungen.“
Ziehung nicht mehr im TV
Heuer war bereits eine Änderung bei LottoPlus vorgenommen worden. Anfang des Jahres war nämlich die Ziehung aus dem Fernsehen verbannt worden. Ermittelt werden die Zahlen seither davor und während der „normalen“ Lotto-Ziehung präsentiert. Wirtschaftliche Überlegungen spielten bei der Entscheidung dazu ebenso eine Rolle wie Effizienzsteigerung. Gleichzeitig sollte das TV-Programm des ORF durch die Verkürzung zeitlich gestrafft werden.
Was noch ab Juli anders ist
Neben den Lotto-Ziehungen bringt der Juli einige weitere Veränderungen mit sich. So wurde die Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel von zehn auf 4,9 Prozent gesenkt. Pakete aus dem Ausland werden teurer – für jede deklarierte Warengruppe wird ein fixer Zollsatz von drei Euro verrechnet, die bisherige Freigrenze von 150 Euro gibt es nicht mehr. Betroffen sind vor allem Kunden von E-Commerce-Plattformen wie Temu, Shein und AliExpress sowie von internationalen Marktplätzen wie Amazon.
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