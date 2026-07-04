Fressnapf will jetzt auch die Innenstädte erobern

Es ist ein kleiner Laden, der eine große Revolution verspricht. Während der stationäre Handel über Leerstände klagt, zieht der Tierbedarfs-Riese Fressnapf jetzt dorthin, wo die Geldtöpfe am dicksten sind – und die Hunde am kleinsten.
Die Fressnapf-Gruppe, Europas Marktführer im Tierbedarf, will jetzt mit einer neuen Strategie auch die Stadtzentren erobern. Mit einem „Urban Store“-Konzept plant die Kette nun Filialen in den Innenstädten. Im Interview mit der „Krone“ verraten Konzernchef Matt Simister und der neue Österreich-Geschäftsführer Mike Podobrin, warum Hunde immer „kleiner werden“, die Katzen boomen und warum die Österreicher ihre Vierbeiner mitunter wie ihre eigenen Kinder behandeln.
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