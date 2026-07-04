Fressnapf will jetzt auch die Innenstädte erobern

Die Fressnapf-Gruppe, Europas Marktführer im Tierbedarf, will jetzt mit einer neuen Strategie auch die Stadtzentren erobern. Mit einem „Urban Store“-Konzept plant die Kette nun Filialen in den Innenstädten. Im Interview mit der „Krone“ verraten Konzernchef Matt Simister und der neue Österreich-Geschäftsführer Mike Podobrin, warum Hunde immer „kleiner werden“, die Katzen boomen und warum die Österreicher ihre Vierbeiner mitunter wie ihre eigenen Kinder behandeln.