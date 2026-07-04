Moormann wechselt zu schottischem Erstligisten

„Dank seiner Schnelligkeit und körperlichen Präsenz kann er den Strafraum dominieren und dazu beitragen, dass der Gegner keine Chancen herausspielen kann. Aber er ist auch technisch versiert am Ball und findet auch in schwierigen Situationen sicher den richtigen Pass“, sagte Motherwell-Trainer Alfred Johansson über den Ex-ÖFB-Nachwuchsteamspieler.