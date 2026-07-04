Frisuren der WM-Stars: Welcher Look darfs sein?

Nur gut Fußball zu spielen alleine, ist für viele WM-Stars freilich zu wenig: Man muss dabei schon auch gut aussehen! Vor allem mit ihren Frisuren setzen die weltbesten Kicker immer wieder Trends und werden von vielen Fans kopiert. Hier ein paar kreative Köpfe, die als Vorbilder taugen können.
Millionen Fans folgen ihren Looks auf den Bildschirmen und in den sozialen und lassen sich von den Frisuren der WM-Stars inspirieren – die immer wieder mit neu gestylter Haarpracht auflaufen und auf echte Könner setzen. So reiste Friseur Eray Özcan auf eigene Kosten fast 10.000 Kilometer aus Österreich in die USA, um den ÖFB-Kicker die Haare zu schneiden. Unser Rekordnationalspieler Marko Arnautovic ließ sich vorm Auftaktspiel gegen Jordanien weißblond färben.
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