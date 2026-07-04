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Nach Kokain-Affäre

Mama von Baby James: „Will einfach nur nach Hause“

Österreich
04.07.2026 18:00
Nur kurz vereint, aber glücklich: Klein-James ist pumperlgsund und happy mit Mama und Papa ...
Nur kurz vereint, aber glücklich: Klein-James ist pumperlgsund und happy mit Mama und Papa Matthias (27).(Bild: zvg, Krone KREATIV)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Sandra Pichler-Ramsauer

Nach dem Drama um Baby James spricht die Mutter: Kathi (23) will nie etwas mit Drogen zu tun gehabt haben, sagt sie im „Krone“-Gespräch. Und sie schildert, was an jenem Tag geschah, an dem ihr sechs Wochen alter Bub ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

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Die 23-jährige Niederösterreicherin und ihr sechs Wochen altes Baby wurden in ein Mutter-Kind-Heim nach Ansfelden (OÖ) gebracht, sprich abgesondert von der gesamten Familie – Papa, Oma, Opa. Wie berichtet, wählte die junge Mutter selbst den Notruf an jenem 38 Grad heißen Montag nach ihrem Wien-Ausflug, weil der Kleine nicht mehr trinken wollte, apathisch war und sich übergeben hatte.

In der Klinik Mistelbach wurde bei Baby James ein Harntest (Schnelltest) durchgeführt, dieser war „Kokain positiv“, zwei Stunden später jedoch wieder negativ. Jener von Mama Kathi war zuerst negativ – dann aber positiv. Im Speziallabor wurden dann beide Proben auf „zweifelsfrei positiv“ gewertet. Im „Krone“-Gespräch sagt sie, sie sei „am Ende ihrer Kräfte. Mir geht es so beschissen, ich will einfach nur mit dem Kleinen nach Hause.“ 

Zitat Icon

Meine Mandantin hat mir versichert, nie Kokain konsumiert zu haben. Wir müssen jetzt genau prüfen, wie es zu den positiven Tests kommen konnte.

Manfred Arbacher-Stöger, Anwalt

Bild: Zwefo

Für uns versucht sie, diesen verhängnisvollen Montag Revue passieren zu lassen. Demnach nahm die 23-Jährige mit ihrem Baby den Postbus von Gänserndorf zum Bahnhof, dann den Zug nach Wien-Floridsdorf. Dort, sagt sie, war sie eine Babywaage kaufen und im Drogeriemarkt. Sie sei „in keinem Lokal, auf keinem Partyschiff“ gewesen, sagt die 23-Jährige.

„Setze doch nicht die Gesundheit meines Kindes aufs Spiel“
„Ich habe keinen Plan, wo das alles herkommt. Warum wir positiv auf Kokain getestet wurden“, ist die Niederösterreicherin verzweifelt. Sie habe „noch nie einen einzigen Gedanken daran verschwendet, Drogen zu nehmen. Ich setze doch die Gesundheit meines Kindes nicht aufs Spiel.“

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Papa Matthias will nun Kathis Haare untersuchen lassen
Wie es mit der jungen Familie weitergeht, ist unklar. James’ Papa will Haare seiner Lebensgefährtin im Labor untersuchen lassen, um ihre „Unschuld“ zu beweisen. Anwalt Manfred Arbacher-Stöger: „Wir müssen jetzt genau prüfen, wie es zu den positiven Tests kommen konnte.“

Kathi selbst darf sich im Mutter-Kind-Heim – anders als in der Klinik – jedenfalls frei mit ihrem Baby bewegen. Sie wird dort (bis dato) jedoch weder medizinisch betreut noch auf Drogen getestet.

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