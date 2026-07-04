Mama von Baby James: „Will einfach nur nach Hause“

In der Klinik Mistelbach wurde bei Baby James ein Harntest (Schnelltest) durchgeführt, dieser war „Kokain positiv“, zwei Stunden später jedoch wieder negativ. Jener von Mama Kathi war zuerst negativ – dann aber positiv. Im Speziallabor wurden dann beide Proben auf „zweifelsfrei positiv“ gewertet. Im „Krone“-Gespräch sagt sie, sie sei „am Ende ihrer Kräfte. Mir geht es so beschissen, ich will einfach nur mit dem Kleinen nach Hause.“