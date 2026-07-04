Wer holt die Silverstone-Pole? Ab 17 Uhr LIVE

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat am Freitag das Sprint-Qualifying für sich entschieden. Der Brite holte sich vor Heimpublikum mit der Rundenbestzeit von 1:28,376 Minuten die Pole Position hauchdünn vor dem italienischen WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes (+0,011 Sek.). Dahinter reihten sich Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,321) sowie Charles Leclerc (+0,327) im zweiten Ferrari ein.