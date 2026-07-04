Trauer um jungen Biker: „Ich bin tief betroffen“

„Ich bin sehr betroffen, habe den jungen Mann gekannt. Meine Anteilnahme gilt der Familie“, sagt Josef Lindner, Bürgermeister von Gutau. Am Freitagabend war es in der Ortschaft Erdmannsdorf zu dem tragischen Unfall gekommen, bei dem der erst 22-Jährige nur wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt ums Leben kam. Der leidenschaftliche Motorradfahrer war gegen 19.45 Uhr mit seinem Bike auf der L 1478 unterwegs, als er mit einem links abbiegenden Traktor kollidierte und im Bereich der vorderen Rundballengabel eingeklemmt wurde.