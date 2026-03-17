Europa braucht „Ökosystem“ für digitales Bezahlen

Fritzi Köhler-Geib, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, sieht die Frage der europäischen Souveränität als schlagendes Argument für einen digitalen Euro. Es mangle derzeit noch an einer eigenen paneuropäischen Infrastruktur bei Zahlungsmitteln, sagte sie am Montag bei einer Online-Veranstaltung des OECD Berlin Centre. Es sei an der Zeit, dass sich Europa unabhängiger von US-Anbietern wie Mastercard oder Visa mache.