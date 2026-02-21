Digitaler Euro ist ein Brüsseler Irrweg

Auch die Bedenken der Banken sind in dem Fall nicht unberechtigt. Denn die EZB unterminiert damit die Institute, für deren Stabilität sie eigentlich sorgen soll. In einer Krise kann ein „Bank Run“ schneller erfolgen und ein Abziehen von Kontengeldern die Stabilität gefährden. Ist die Antwort auf die Dominanz amerikanischer Privatunternehmen wie Visa und Mastercard also ein staatliches, zentralisiertes Digitalgeld? Eine private europäische Fintech-Initiative wäre da zielführender – auch im Sinn der digitalen Souveränität. In Großbritannien gibt es dazu schon Pläne großer Banken. Dazu kommt: Trotz aller Beteuerungen zur Anonymität und Sicherheit, wird die Zentralbank-Erfindung sicher keine neue Form des Bargelds, auch wenn sie so beworben wird. Am Ende bekommt der Staat sogar noch mehr Macht.