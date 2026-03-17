Ermittlungen gegen Austria-Chef: Das ist der Stand

Die Austria Klagenfurt befindet sich in einem Insolvenzverfahren. Den nunmehrigen Zweitliga-Fixabsteiger in diese Lage gebracht hat bekanntlich Gesellschafter Zeljko Karajica. Der sich zu allem Überfluss seit 23. Oktober 2025 mit strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Wirtschaftsbetrug herumschlagen musste. . .