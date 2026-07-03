Mega-Summe enthüllt! So viel kostet Swift-Hochzeit

Es ist DIE Promi-Hochzeit des Jahres: Taylor Swift und Travis Kelce sagen am heutigen Freitag Ja. Und damit der schönste Tag im Leben auch perfekt wird, hat das Promi-Paar Gerüchten zufolge keine Kosten und Mühen gescheut und eine Mega-Summe ausgegeben.
Altrosa Vorhänge verdecken, was sich im Madison Square Garden tatsächlich verbirgt. Denn schon seit Tagen wurde in der legendären Arena im Herzen von New York geschraubt und gezaubert, damit bei der Hochzeit von Taylor Swift alles perfekt wird.
Swift ließ sich Eisskulpturen liefern
Gerüchten zufolge sollen sich die Sängerin und ihr Bräutigam eine wahre Märchenwelt gewünscht haben – eine üppige Gartenlandschaft im Stile der Verlobungs-Location inklusive!
Sogar von einem Schloss, das sich Swift und Kelce aufbauen lassen, war die Rede. Ein Insider verriet dem „People“-Magazin jetzt aber: „Es ist zwar kein Schloss, aber es sieht sehr besonders aus. Es gibt dort Rasenflächen, Teppiche und Überdachungen – es wirkt wie ein Ort, an dem man heiraten würde. Eine Bühne ist ebenfalls aufgebaut, aber es hat einfach etwas Besonderes.“
Und damit ist wohl längst noch nicht genug: Denn noch am Freitag sah man Transporter vorfahren, die wohl aufwendig gestaltete Eisskulpturen lieferten. Swift will ihren rund 1000 Gästen – darunter Stars wie Selena Gomez, Gigi Hadid und Bradley Cooper, Ed Sheeran und Ellie Goulding – also eindeutig mehr bieten als schnöde Blumenarrangements und schön gefaltete Servietten.
Millionen-Summe für Traumhochzeit
Dass so eine Traumhochzeit der Superlative auch seinen Preis hat, das versteht sich fast von selbst. Die „New York Times“ rechnete nach und kam auf eine Mega-Summe: Wie die Zeitung schätzt, sind es zumindest 15 Millionen Dollar (rund 13,12 Millionen Euro), die Swift und Kelce für die zweitägigen Hochzeitsfeierlichkeiten berappen mussten.
Der Hauptteil der Kosten entfällt laut US-Zeitung dabei auf den Umbau, Beleuchtung, Tontechnik und Dekoration des Madison Square Garden sowie Catering und Personal. Geschätzt wird, dass in Summe 10 bis 12 Millionen Dollar für diese Posten draufgingen.
1,2 bis 1,6 Millionen Dollar müssen Swift und Kelce laut Schätzungen zudem für die Reservierung der Halle über mehrere Tage zahlen. Versicherungen, Genehmigungsgebühren und Kosten für Polizei sind weitere, kostspielige Posten auf der langen Liste von Swifts und Kelces Hochzeitsrechnung.
Mega-Spende als Hinweis?
Gerüchten zufolge sind die Hochrechnungen der „New York Times“ jedoch recht kostengünstig ausgefallen. Denn weil das Promi-Traumpaar 26 Millionen Dollar für 20 Charity-Organisationen spendete, munkeln Insider, dass diese Summe etwa die Kosten ihrer Hochzeit widerspiegelt.
Am Freitagvormittag war New York jedenfalls schon in heller Aufregung. Polizei und Sicherheitspersonal traf sich zu letzten Besprechungen. Paparazzi und Filmteams bezogen nach und nach vor und um den Madison Square Garden Stellung.
Wie übrigens auch erste „Swifties“, die sich erhoffen, einen Blick auf die glückliche Braut zu werfen.
Hilft Gigi Taylor ins Brautkleid?
Apropos glückliche Braut: Die verließ sich bei den Vorbereitungen offenbar auf eine enge Freundin. Swifts Wagen wurde am Freitag nämlich bei Gigi Hadid, die sich kurz vor der Hochzeit des Jahres noch schnell eine neue Frisur verpassen ließ, entdeckt.
Gigi Hadid ließ sich für die Hochzeit von Travis Kelce und Taylor Swift noch eine neue Frisur verpassen. Ihr Stylist präsentierte den „Heart Shaped“-Schnitt stolz auf Instagam:
Ob die Model-Schönheit der 36-Jährigen ins Brautkleid hilft? Gut möglich! Wie dieses aussehen wird, ist aber natürlich immer noch ein gut gehütetes Geheimnis ...
Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Footballspieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal die Super Bowl. Sie sind seit 2023 zusammen und verkündeten im vergangenen August via Instagram ihre Verlobung. Für beide ist es die erste Ehe.
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