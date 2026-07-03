Mega-Summe enthüllt! So viel kostet Swift-Hochzeit

Sogar von einem Schloss, das sich Swift und Kelce aufbauen lassen, war die Rede. Ein Insider verriet dem „People“-Magazin jetzt aber: „Es ist zwar kein Schloss, aber es sieht sehr besonders aus. Es gibt dort Rasenflächen, Teppiche und Überdachungen – es wirkt wie ein Ort, an dem man heiraten würde. Eine Bühne ist ebenfalls aufgebaut, aber es hat einfach etwas Besonderes.“