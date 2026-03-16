Körberlgeld für Regierung? Finanzminister kontert

Diesel und Benzin wurden wieder deutlich teurer. Der Ölpreis steigt, da international die Angst vor Engpässen wächst. Doch auch die Regierung würde die Preise mit Steuern in die Höhe treiben, sagte zuletzt OMV-Chef Alfred Stern. Darauf antwortet nun Finanzminister Marterbauer.
Schlangen an den Tankstellen: Am Vormittag wollten viele Autofahrer noch rechtzeitig vor der Erhöhung zu Mittag sich einen niedrigeren Preis sichern. Aus gutem Grund: In der Früh schnellte der Ölpreis erneut in die Höhe und lag wieder bei über 100 Dollar pro Barrel. Um 12 Uhr durften die Anbieter dann ihre Preise nach oben anpassen – und taten das auch. Ab dieser Woche ist ein Anheben nur noch dreimal – montags, mittwochs und freitags – möglich. Kritiker meinen, dass das aus Sicht der Kunden wenig bringt.
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