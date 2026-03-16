Körberlgeld für Regierung? Finanzminister kontert

Schlangen an den Tankstellen: Am Vormittag wollten viele Autofahrer noch rechtzeitig vor der Erhöhung zu Mittag sich einen niedrigeren Preis sichern. Aus gutem Grund: In der Früh schnellte der Ölpreis erneut in die Höhe und lag wieder bei über 100 Dollar pro Barrel. Um 12 Uhr durften die Anbieter dann ihre Preise nach oben anpassen – und taten das auch. Ab dieser Woche ist ein Anheben nur noch dreimal – montags, mittwochs und freitags – möglich. Kritiker meinen, dass das aus Sicht der Kunden wenig bringt.