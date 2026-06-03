Schwarzmarkt für Zigaretten wächst europaweit

Vorsicht in Urlaubsregionen

Gerade in der Urlaubszeit decken sich viele Raucher im Ausland mit günstigeren Zigaretten ein. Doch Achtung: Wer außerhalb der offiziellen Verkaufsstellen (z. B. Trafiken) Tabak kauft, kann schnell auf Fälschungen stoßen. Steuerzeichen und Sicherheitsmarkierungen sind Anzeichen für echte Waren, wobei Fälschungen immer raffinierter werden. Sonst gilt: Ist der Packungspreis zu niedrig, um wahr zu sein, steckt wahrscheinlich ein Fake dahinter.