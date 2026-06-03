Schwarzmarkt für Zigaretten wächst europaweit

Die Österreicher rauchten 2025 rund 30 Millionen Packungen illegale Zigaretten. Dadurch entgingen dem Finanzminister 128 Millionen Euro. Europaweit betragen die Ausfälle über 22 Milliarden Euro, etwa jeder zehnte gerauchte Glimmstängel ist illegal.
Immer häufiger werden die gefälschten Zigaretten auch in Europa produziert, zeigt ein neuer Bericht des Beraters KPMG. Mehr Hotspots in Westeuropa fallen auf.
Hohe Steuern, viel Schmuggel
Am größten ist der Anteil irregulärer Zigaretten in Frankreich (41 Prozent), Irland (35 Prozent), Großbritannien (32 Prozent) und Niederlande (22 Prozent). In all den Ländern ist der Schmuggleranteil auch gestiegen. Gemeinsam haben diese Länder eine restriktive Politik und hohe Steuern. „Steigende Preise für legale Produkte treiben mehr und mehr Menschen in den irregulären Markt“, sagt Marc Attinger, Österreich-Chef von Philip Morris.
Laut KMPG hat sich die Zahl der sichergestellten Tabakwaren nur von 2023 auf 2024 bei Razzien von 239 Millionen auf 472 Millionen Stück Zigaretten fast verdoppelt. In Österreich ist der Anstieg deutlich schwächer, trotzdem gab es eine leichte Trendwende und zuletzt wieder einen wachsenden illegalen Markt.
In einer Fabrik im Industrieviertel in Niederösterreich stellten Beamte 8 Millionen gefälschte Zigaretten sicher. Auffallend sind Ungarn und Griechenland: Dort sank der Anteil der Schmuggelzigaretten sogar leicht, was mit mäßigen Preissteigerungen und Erfolgen der Behörden zusammenhängt.
Vorsicht in Urlaubsregionen
Gerade in der Urlaubszeit decken sich viele Raucher im Ausland mit günstigeren Zigaretten ein. Doch Achtung: Wer außerhalb der offiziellen Verkaufsstellen (z. B. Trafiken) Tabak kauft, kann schnell auf Fälschungen stoßen. Steuerzeichen und Sicherheitsmarkierungen sind Anzeichen für echte Waren, wobei Fälschungen immer raffinierter werden. Sonst gilt: Ist der Packungspreis zu niedrig, um wahr zu sein, steckt wahrscheinlich ein Fake dahinter.
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