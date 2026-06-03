Schweiz-Stürmer Embolo darf weiter nicht in USA!

Schweizer Team bereits auf dem Weg nach San Diego

Der Schweizer WM-Tross hatte sich am Dienstag von Zürich auf den Weg nach Los Angeles gemacht. Von dort geht es für die Eidgenossen mit dem Bus weiter nach San Diego, wo sie ihr WM-Quartier beziehen und am Samstag noch ein Testspiel gegen Australien bestreiten werden. Im vergangenen Jahr bestritt Embolo mit den Schweizern zwei Testspiele in den USA – und erzielte sowohl beim 4:2 gegen Mexiko als auch beim 4:0 gegen die US-Amerikaner jeweils ein Tor. In Gruppe B geht es gegen Katar, Co-Gastgeber Kanada sowie Bosnien-Herzegowina.