H. P. Baxxter und sein Edel-Fan aus der Steiermark

Die Sache mit dem Sonderwunsch

Und überhaupt, die Mannen um Frontmann H. P. Baxxter heizten ohnehin allen ein. „Sie wissen, wie man richtig Stimmung macht“, freute sich Veranstalter Klaus Leutgeb über die Künstler, die sich pflegeleicht zeigten. Obwohl, einen Sonderwunsch hatten die „Hyper, Hyper“-Stars dann doch: einen Tisch gleich neben dem DJ in der Tenne nach ihrem Konzert. Dieser Wunsch konnten ihnen erfüllt werden. . .