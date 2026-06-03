H. P. Baxxter und sein Edel-Fan aus der Steiermark

Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich, Plácido Domingo: Fünf Tage, fünf Kult-Acts - Schladming startete mit H. P. Baxxter und seinen Mannen in die Sommer-Saison 2026 – der „Sonderwunsch“ der Techno-Stars konnte leicht erfüllt werden . . .
Die Tage vor dem großen „Summer Opening“ (bis 7. Juni) in Schladming waren wettertechnisch bestens. Und just am „Tag X“, dem Mittwoch, regnete es wie aus Kübeln in Schladmingbis zu dem Zeitpunkt, als die Fans des Eröffnungs-Acts, die Techno-Band Scooter geigte auf, Einlass ins Stadion bekamen und die Plätze beziehen durften. „Es gibt halt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung“, war sich die Runde um Hohenhaus-Tenne-Chef Hermann Egger und Tausendsassa Sepp Spielbichler sicher. Sie behielten Recht.
Die Sache mit dem Sonderwunsch
Und überhaupt, die Mannen um Frontmann H. P. Baxxter heizten ohnehin allen ein. „Sie wissen, wie man richtig Stimmung macht“, freute sich Veranstalter Klaus Leutgeb über die Künstler, die sich pflegeleicht zeigten. Obwohl, einen Sonderwunsch hatten die „Hyper, Hyper“-Stars dann doch: einen Tisch gleich neben dem DJ in der Tenne nach ihrem Konzert. Dieser Wunsch konnten ihnen erfüllt werden. . .
„Ich kann mich gut erinnern, als ich seinerzeit nebenbei in einer Diskothek gearbeitet habe und ,Hyper, Hyper‘ zum Hit wurde – gigantisch“, so Landeshauptmann Mario Kunasek, der sich an diesem Abend als Scooter-Edelfan outete. Dass der Treff mit den Kultmusikern somit zum echten, fast schon amikalen Treff mutierte, muss man an dieser Stelle eigentlich schon fast nicht mehr erwähnen.
Der Treff mit DJ Ötzi backstage
Und da schau her, auch DJ Ötzi war an dem Abend mit von der Partie. Kein Wunder, unser Charts-Star wird H. P. & Co. im Juli wiedersehen, dann nämlich, wenn sie hintereinander beim Parookaville-Festival in Deutschland auftreten werden. Das „Aufwärmen“ in der Steiermark war jedenfalls schon mal ein Erfolg.
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