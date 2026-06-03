Segel-Vize-Weltmeister Prettner/Flachberger führen

Die Vize-Weltmeister Keanu Prettner/Jakob Flachberger liegen bei der Dutch Water Week der Segler vor Almere/Niederlande nach zwei Bewerbstagen in der 49er-Klasse in Führung!
Nach zwei Wettfahrtsiegen haben die Salzburger zur Halbzeit der Opening Series vier Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger.
Wie am Mittwoch soll es auch am Donnerstag sehr windig sein, bis Freitag werden insgesamt zwölf Wettfahrten ausgetragen.
Am Samstag segeln die Top-Ten die Medal Races.
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