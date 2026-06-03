Politisches Tauziehen um die Leerstandsabgabe

Es sollte der große Wurf gegen die Wohnungsnot im Ländle werden: Mit der 2024 eingeführten Abgabe auf ungenutzten Wohnraum wollte die damalige schwarz-grüne Landesregierung und die regierenden Bürgermeister leerstehende Apartments und Häuser zurück auf den Markt holen. Doch was als politisches Lenkungsinstrument für leistbares Wohnen gedacht war, sorgt im Land vor allem bei den Eigentümern für massiven Unmut. Deren Interessensvertretung, die Vorarlberger Eigentümervereinigung (VEV), ging im Frühjahr frontal auf Konfrontationskurs mit der Landespolitik.