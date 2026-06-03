Steirische WKO will keine Mitarbeiter abbauen

Keine Mitarbeiter gefährdet

Gelingen soll das steirische Sparpaket, indem „sämtliche Förderungen, Kooperationen, Subventionen und Unterstützungsleistungen organisationsübergreifend kritisch hinterfragt werden“, hieß es in der Aussendung der WKO Ende Mai. Außerdem werden strukturelle Anpassungen bei den Regional- und Servicestellen von der zuständigen Reformgruppe empfohlen. Hinzu kommt eine Erhöhung der Transparenzstandards. Das Ziel ist klar: eine gezielte Entlastung der Mitgliedsbetriebe, ohne damit die Leistungsfähigkeit der Wirtschaftskammer zu gefährden. Man möchte auch künftig zu den Top-3 der Landeskammern zählen, heißt es.