Brüssel verbietet ab 2030 kleine Ketchup-Beutel

Ebenso vom Verbot betroffen sind die kleinen Plastikdöschen mit Kaffeemilch oder die winzigen Zuckertütchen, die oft zum Kaffee serviert werden. Entscheidend bei dem Verbot ist der Ort des Verzehrs: Die Regelung greift ausschließlich dann, wenn Speisen und Getränke vor Ort konsumiert werden – also direkt im Restaurant, im Beisl, im Kaffeehaus oder auf der Terrasse im Schanigarten.