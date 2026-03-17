Das sagen Nachbarn in Linz über Täter und Opfer

Es sind fast die gleichen Worte, die über Täter und Opfer gesprochen werden. Nach der tödlichen Messerstecherei in der Linzer Innenstadt versuchte die „Krone“ mehr über die Beteiligten herauszufinden und vor allem das Opfer aus der kalten Anonymität zu holen. Über den jungen Afghanen verliert niemand ein böses Wort.