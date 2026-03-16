Intendant Hinterhäuser ließ Ultimatum verstreichen

Das Machtspiel an der Salzach geht weiter: Intendant Markus Hinterhäuser hat nicht auf das Angebot einer befristeten Verlängerung reagiert. Weitere Beschlüsse sollen im Festspiel-Kuratorium diesen Freitag gefasst werden.
Die Tage von Markus Hinterhäuser als Intendant der Salzburger Festspiele scheinen gezählt. Der künstlerische Leiter hat bis Montagnachmittag nicht auf das vom Kuratorium vorgelegte Angebot einer einjährigen Verlängerung seines im Herbst auslaufenden Vertrages reagiert. In der nächsten Sitzung des Kuratoriums am Freitag würden nun die weiteren Beschlüsse gefasst, informierte nun das Büro der Kuratoriumsvorsitzenden, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP).
Der aktuelle Intendantenvertrag endet einen Monat nach den Festspielen 2026. Es gibt eine Vereinbarung über eine dritte Funktionsperiode, die am 1. Oktober 2026 beginnen und regulär bis Herbst 2031 dauern würde. Es gebe aber auch eine Klausel, die Hinterhäusers Verhalten gegenüber dem Direktorium und gegenüber Dritten regle, betonte Edtstadler, nach der Kuratoriums-Sitzung am 26. Februar. Und das Gremium sei „geschlossen“ der Ansicht, dass der Intendant Bedingungen zur Fortsetzung seines Vertrages über den 30. September hinaus nicht erfüllt habe.
Weitere Personalentscheidungen
Das Kuratorium unterbreitete Hinterhäuser aber das Angebot, noch ein Jahr weiterzumachen, um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen. Dazu wurde ihm eine Bedenkzeit bis zum vergangenen Freitag, den 13. März, eingeräumt. Der Intendant hat diese Frist aber verstreichen lassen, bis Montagnachmittag langte bei Edtstadler keinerlei Rückmeldung ein.
Neben der Causa Hinterhäuser steht am Freitag auch die Frage einer neuen Schauspielleitung an, mit der die Turbulenzen Hinterhäusers überhaupt erst ausgelöst worden sind, weil der Intendant die frühere Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann favorisiert hat, obwohl diese nicht am vom Kuratorium ausdrücklich verlangten Ausschreibungsverfahren teilgenommen hatte.
Für den Fall eines Abgang von Hinterhäuser im Herbst könnte sich das Kuratorium für die oder den Bestgereihte/n des Hearings aussprechen, damit die Planung für 2027 gesichert ist. Grundsätzlich fällt diese Personalentscheidung in die Kompetenz der künstlerischen Leitung. Das heißt, die nächste Intendantin bzw. der nächste Intendant könnte dann auch die Schauspielleitung wieder neu besetzen.
Auch die Präsidentschaft wird neu ausgeschrieben
Möglicherweise wird am Freitag auch die Neuausschreibung der Präsidentschaft beschlossen. Die fünfjährige Funktionsperiode von Kristina Hammer endet heuer zu Jahresende. Die Präsidentin hat sich bisher öffentlich nicht dazu geäußert, ob sie sich für fünf weitere Jahre bewerben wird. Eine Trennung von Hinterhäuser könnte hier ein Rolle spielen, denn das berufliche Verhältnis der beiden verlief nicht gerade harmonisch.
Und schließlich steht demnächst auch die Ausschreibung der kaufmännischen Direktion an. Der Vertrag mit Lukas Crepaz, der die Funktion seit dem 1. April 2017 bekleidet, endet zwar erst mit Ende März 2027, es ist aber durchaus möglich, dass die Ausschreibung nun auch gleich mit auf den Weg gebracht wird. Crepaz ist in dieser Position völlig unumstritten, seine Verlängerung dürfte nur ein Formalakt sein. Und das nicht nur, weil bei ihm alle Fäden des Monsterprojekts „Festspielbezirk 2030“ zusammenlaufen, sondern weil er auch sonst fachlich und vor allem auch menschlich großes Ansehen genießt.
Auch Sanierungsprojekt ein Thema
Neben den personellen Weichenstellungen muss das Kuratorium am Freitag aber auch bei der Sanierung der Festspielgebäude und dem Ausbau des Großen Festspielhauses weitere Pflöcke einschlagen. Zum einen soll nun geklärt werden, ob das Große Festspielhaus für ein oder für zwei Jahre nicht zur Verfügung steht. Das Kuratorium hatte dazu im Dezember eine Prüfung in Auftrag gegeben, ob durch eine Verschiebung eines Teiles der Arbeiten auf die Zwischensaisonen die Sperre auf ein Jahr – 2028 – verkürzt werden kann.
Zum anderen muss die Frage der Ersatzspielstätte entschieden werden, die für die Zeit, in der das Große Festspielhaus nicht bespielt werden kann, benötigt wird. Zuletzt standen das Areal neben der Stiegl-Brauerei im Stadtteil Maxglan und eine Fläche des Stiftes St. Josef im Stadtteil Nonntal zur Disposition. Jedenfalls hat das Kuratorium bereits im Dezember vorgegeben, dass diese Spielstätte auch für die anderen Kulturträger, die das Große Festspielhaus nutzen, zur Verfügung stehen muss – das sind beispielsweise die Osterfestspiele, das Salzburger Adventsingen oder die Salzburger Kulturvereinigung. Für die Ersatzspielstätte wurde ein Kostendeckel von maximal 34,8 Mio. Euro eingezogen. Für das Bauprojekt selbst liegt die Kostenobergrenze bei 395 Mio. Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.