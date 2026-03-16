Intendant Hinterhäuser ließ Ultimatum verstreichen

Zum anderen muss die Frage der Ersatzspielstätte entschieden werden, die für die Zeit, in der das Große Festspielhaus nicht bespielt werden kann, benötigt wird. Zuletzt standen das Areal neben der Stiegl-Brauerei im Stadtteil Maxglan und eine Fläche des Stiftes St. Josef im Stadtteil Nonntal zur Disposition. Jedenfalls hat das Kuratorium bereits im Dezember vorgegeben, dass diese Spielstätte auch für die anderen Kulturträger, die das Große Festspielhaus nutzen, zur Verfügung stehen muss – das sind beispielsweise die Osterfestspiele, das Salzburger Adventsingen oder die Salzburger Kulturvereinigung. Für die Ersatzspielstätte wurde ein Kostendeckel von maximal 34,8 Mio. Euro eingezogen. Für das Bauprojekt selbst liegt die Kostenobergrenze bei 395 Mio. Euro.