Mit Stent! Kärntner Ironman-Ass peilt WM-Podium an

Zweieinhalb Jahre ging die Villacherin Lisa Perterer mit Schmerzen in den Beinen und im Rücken an den Start. Der Grund? Eine Arterienverengung in der Hüfte. Im Dezember bekam sie einen Stent eingesetzt, nun geht es wieder bergauf. Im Oktober hofft die 34-Jährige auf ein Podium bei der WM. Am Sonntag startet sie in Frankreich in die Saison.