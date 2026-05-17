Linz und Graz überzeugt: „Holen uns diesen Titel“

Das Duell LASK gegen Sturm Graz um die Liga-Krone geht weit über den grünen Rasen hinaus. Prominente aus zwei Bundesländern verbergen ihre Leidenschaft nicht. Lesen Sie die Prognosen von Paul Pizzera, Nicole Schmidhofer, Robert Seeger, Andi Goldberger, Ernst Hausleitner und Top-DJ Rene Rodrigezz.
Die Ausgangslage ist unterschiedlich, die Zuversicht dennoch in beiden Lagern groß – die fußballbegeisterten Promis glauben an „ihren“ Klub! Gewohnt ironisch und augenzwinkernd sieht Sturm-Fan Paul Pizzera das Städte-Duell: „Sollte Graz leiden, klingt es nach griechischer Tragödie: Pathos, Tradition, Leidenschaft. Wenn Linz leidet, klingt’s wie ein Gabelstapler, der im Regen piepst.“ Das „Finale“ gegen Rapid verfolgt der Musikstar in der Nordkurve in Liebenau. „Ich hoffe, dass man die Meistertitel der Landstrassler weiter auf Google suchen muss und nicht auf der Gugl finden kann.“
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