Linz und Graz überzeugt: „Holen uns diesen Titel“

Die Ausgangslage ist unterschiedlich, die Zuversicht dennoch in beiden Lagern groß – die fußballbegeisterten Promis glauben an „ihren“ Klub! Gewohnt ironisch und augenzwinkernd sieht Sturm-Fan Paul Pizzera das Städte-Duell: „Sollte Graz leiden, klingt es nach griechischer Tragödie: Pathos, Tradition, Leidenschaft. Wenn Linz leidet, klingt’s wie ein Gabelstapler, der im Regen piepst.“ Das „Finale“ gegen Rapid verfolgt der Musikstar in der Nordkurve in Liebenau. „Ich hoffe, dass man die Meistertitel der Landstrassler weiter auf Google suchen muss und nicht auf der Gugl finden kann.“