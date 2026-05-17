„Heute entschieden, morgen schon umgesetzt“

Zahlbruckner spricht über ihren persönlichen Weg von der Uni zur Gründerin, über Schnelligkeit, Vorteile, aber auch Herausforderungen im Start-up-Alltag – und darüber, warum dieser Weg für sie erfüllender ist, als eine klassische Anstellung in großen Unternehmen: „Wenn wir uns im Team zusammensetzen und eine Entscheidung treffen, dann wird die morgen umgesetzt. Und wo ist das so? Wo hat man diesen Speed, diesen Drive, diese Leidenschaft?“