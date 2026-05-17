„Heute entschieden, morgen schon umgesetzt“

Start-up statt klassischer Anstellung, KI statt klassischer Planung: In der aktuellen Folge des Podcast „Wiener Wissen“ gibt Maria Zahlbruckner, Co-Gründerin und CEO des Wiener Deep-Tech-Start-ups „Factorymaker“ Einblicke in die Gründung eines eigenen Unternehmens.
Bei Wiener-Wissen-Podcasterin Elisabeth Oberzaucher erklärt die Bauingenieurin, wie „Factorymaker“ mit einer KI-basierten Plattform die Frühphasenplanung von Industriebauten revolutioniert und digitale Zwillinge von Fabriken erstellt, um Produktionsprozesse effizienter zu gestalten.
Zahlbruckner spricht über ihren persönlichen Weg von der Uni zur Gründerin, über Schnelligkeit, Vorteile, aber auch Herausforderungen im Start-up-Alltag – und darüber, warum dieser Weg für sie erfüllender ist, als eine klassische Anstellung in großen Unternehmen: „Wenn wir uns im Team zusammensetzen und eine Entscheidung treffen, dann wird die morgen umgesetzt. Und wo ist das so? Wo hat man diesen Speed, diesen Drive, diese Leidenschaft?“
Und wir erfahren von ihr mehr über Frauen in der Start-up- und Tech-Szene. Warum sind Gründerinnen noch immer deutlich in der Minderheit? Gründen Frauen anders? Welche Hürden gibt es – und wo liegen auch Chancen durch Netzwerke und Diversität in Teams?
Die ganze Episode können Sie hier anhören:
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