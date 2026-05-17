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ESC ist vorbei: Wo Wien glänzte und wo es hakte

Wien
17.05.2026 06:00
Tausende feierten in der Wiener Stadthalle mit – Zehntausende im Eurovision Village am Wiener ...
Tausende feierten in der Wiener Stadthalle mit – Zehntausende im Eurovision Village am Wiener Rathausplatz. Auch vom Regen ließen sie sich nicht beeindrucken.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Lisa Schinagl
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Lisa Schinagl und Christoph Engelmaier

Der Song Contest fand am Samstagabend mit dem großen Finale seinen krönenden Abschluss. Jetzt ist Zeit für eine erste Bilanz. Die „Krone“ trug zusammen, was in dieser Woche gut lief und wo in Wien noch Aufholbedarf besteht.

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Beinahe ein Jahr Planung liegen hinter Veranstaltern und Stadt für das größte Musikevent der Welt. Die „Krone“ hat sich Organisation und das Rundum-Programm der gesamten Woche genauer angesehen und festgestellt: Vieles lief gut, bei manchen gab es noch Luft nach oben.

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