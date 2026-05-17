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Nächste Enttäuschung

Fassungslosigkeit! Ronaldo holt Medaille nicht ab

Fußball International
17.05.2026 07:02
Cristiano Ronaldo muss die nächste Enttäuschung hinnehmen.
Cristiano Ronaldo muss die nächste Enttäuschung hinnehmen.(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Nächste Enttäuschung für Cristiano Ronaldo: Nachdem der 41-jährige Superstar Anfang der Woche bereits die Meisterparty verschieben hatte müssen, verlor er am Samstagabend mit Al-Nassr auch noch das Finale in der AFC Champions League Two, dem asiatischen Pendant zur Europa League. Seine Medaille für den zweiten Platz holte „CR7“ gar nicht ab.

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Das hat sich Cristiano Ronaldo ganz anders vorgestellt! Im Endspiel musste er sich mit seinem Saudi-Klub Al-Nassr dem japanischen Vertreter Gamba Osaka mit 0:1 geschlagen geben. Das Goldtor erzielte Deniz Hümmet in der 30. Minute.

Damit verpasste Ronaldo den nächsten Titel. Er konnte es nicht fassen, schlug noch auf dem Spielfeld die Hände über den Kopf zusammen. Nach dem Schlusspfiff marschierte der Portugiese sofort in die Katakomben. Während sich seine Mitspieler die Silbermedaille abholten und dem Sieger gratulierten, blieb Ronaldo frustriert in der Kabine.

Nun wartet „Finale“ in der Liga
Am Donnerstag wartet bereits das nächste „Finale“: In der Saudi Pro League geht es gegen Nachzügler Damac FC. Mit einem Sieg am letzten Spieltag wollen Ronaldo und Co. den Meistertitel fixieren.

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Verfolger Al-Hilal lauert, hat nur zwei Punkte Rückstand auf Al-Nassr. Für Ronaldo, der seit Jänner 2023 in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, wäre es der erste Titel in der Wüste.

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