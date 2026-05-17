Fassungslosigkeit! Ronaldo holt Medaille nicht ab

Damit verpasste Ronaldo den nächsten Titel. Er konnte es nicht fassen, schlug noch auf dem Spielfeld die Hände über den Kopf zusammen. Nach dem Schlusspfiff marschierte der Portugiese sofort in die Katakomben. Während sich seine Mitspieler die Silbermedaille abholten und dem Sieger gratulierten, blieb Ronaldo frustriert in der Kabine.