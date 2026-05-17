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Gab‘s bereits Zusage?

Kein Dementi! Sensation um Neuer rückt immer näher

Fußball International
17.05.2026 06:14
Manuel Neuer mit seinem Sohn Luca bei der Meisterfeier der Bayern am Samstag
Manuel Neuer mit seinem Sohn Luca bei der Meisterfeier der Bayern am Samstag(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das wäre ein absoluter Paukenschlag: Die Rückkehr von Super-Goalie Manuel Neuer ins deutsche Nationalteam rückt offenbar immer näher!

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Julian Nagelsmann schloss ein Comeback von Manuel Neuer im deutschen Nationalteam für die Fußball-WM in diesem Sommer nicht mehr aus. Eine eindeutige Aussage vermied der Bundestrainer im ZDF-„Sportstudio“ fünf Tage vor der Bekanntgabe des 26-Mann-Kaders allerdings. Er wolle zuerst das Gespräch mit allen Spielern suchen, sagte Nagelsmann mehrmals. „Das hat noch nicht stattgefunden.“

Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

TV-Sender berichtet schon von Zusage
Zuvor hatte Sky Sport berichtet, dass Neuer in den Kader des DFB-Teams zurückkehren werde, sofern in den kommenden Tagen nichts Außergewöhnliches passiere. Zudem dürfe der 40-Jährige sich beim 5:1 des FC Bayern gegen den 1. FC Köln nicht schwerer an der Wade verletzt haben. Neuer soll demnach in den vergangenen Tagen für die WM zugesagt haben.

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Neuer: „Heute kein Thema“
Kurz zuvor hatte auch Neuer selbst ein mögliches Comeback im Nationalteam vor der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA nicht mehr ausgeschlossen. „Für mich ist das heute kein Thema“, sagte der Kapitän der Münchner nach dem letzten Bundesliga-Spiel der Saison.

Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er zurück. Nun bahnt sich eine Sensations-Rückkehr an ...

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