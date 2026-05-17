Fiasko nach Abstieg perfekt – Seidl vor Abgang

Werben um Köllner-Verbleib

Die Basis soll den Klub auch in der 2. Liga tragen. „Es ist ein natürliches Ziel für den Verein, wieder aufsteigen zu wollen“, meinte Köllner. Er sei für viele eine Religion. „Die tun die ganze Woche nichts als an Blau-Weiß zu denken.“ Er selbst habe bisher keinen Kopf gehabt, über die eigene Zukunft zu sinnieren. „Für mich gab es bisher nur die Prämisse, die Liga zu halten. Mit den Szenarien will ich mich jetzt nicht beschäftigen, weil die Enttäuschung zu groß ist. Das ist ein Stich ins Herz gefühlt.“