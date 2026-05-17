Für den LASK drängen sich viele Parallelen zum Meistermärchen von 1965 auf. Nach dem sie an Trophäen nie wieder viel mehr als den berühmten Blumentopf gewonnen haben. Doch Sonntag hat man die Chance aufs nächste Double. Auf die Titel drei und vier. Die man dann in nur zwei Saisonen erobert hätte – das aber im Abstand von 61 Jahren.
Wie damals war der LASK nach grottigem Start auch in dieser Saison einmal sogar bis auf den vorletzten Platz abgestürzt. Wie damals stiegen die Linzer auch heuer wie Phönix aus der Asche und eroberten den ÖFB-Pokal. Wie damals führt sie der Liga-Showdown heute nach Wien. Wie damals läuft das Parallelspiel des Titelkonkurrenten in Graz – und das wieder mit Rapid im Drehbuch.
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