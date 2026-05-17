Trio fordert Ex-Klub: „Es gibt keine Geschenke“

Wiener Austrias Trio Reinhold Ranftl, Philipp Wiesinger und Johannes Eggestein will am Sonntag (14.30) die Titelparty von Ex-Klub LASK crashen. Linksverteidiger Taeseok Lee steht im WM-Kader von Südkorea.
„Wir sind Profis genug. Ich gehe nicht ins Spiel und denke mir, hoffentlich wird der LASK Meister“, meint Reinhold Ranftl. Der am Sonntag mit Austria in einer vollen Generali-Arena die Meisterparty seines Ex-Klubs crashen will. Mit den Linzern feierte er 2016/17 den Bundesliga-Aufstieg, absolvierte Ranftl in sechs Jahren 241 Pflichtspiele. Mit Andrade kickte der violette Dauerbrenner vom aktuellen LASK-Kader noch zusammen, mit Masseur Michael Spreitzer versteht er sich nach wie vor sehr gut. „Trotzdem wird es von uns keine Geschenke geben, in unserem Stadion wollen nur wir siegen. Es tut schon weh, wenn jemand vor deinen Augen mit dem Teller jubelt. Der LASK ist in dieser Saison fußballerisch die beste Mannschaft. Sollten sie die Nerven behalten, dann sind sie am Ende auch der verdiente Champion.“
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