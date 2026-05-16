100.000 Besucher für Courbet im Leopold Museum

Die Werkschau „Realist und Rebell“ des französischen Realisten Gustave Courbet im Leopold Museum erweist sich als Besucher-Hit. Diese Woche konnte Direktor Hans-Peter Wipplinger mit Yuki Aoki aus Japan die 100.000. Besucherin begrüßen.
Im Leopold Museum ist die 100.000 Besucherin der Schau „Gustave Courbet. Realist und Rebell“ begrüßt worden. Direktor und Kurator Hans-Peter Wipplinger überreichte der Juristin aus Japan mit Zweitwohnsitz in Wien einen Blumenstrauß und einen Ausstellungskatalog. Mit 130 Exponaten wird eine alle Schaffensphasen umfassende Retrospektive des französischen Malers gezeigt, der sich über alle Motive hinweg gegen idealisierte Konventionen des 19. Jahrhunderts hinwegsetzte.
„Der große Besucherandrang in unserer Retrospektive zum Schaffen von Gustave Courbet, des bedeutendsten französischen Realisten, ist nicht nur eine wunderbare Bestätigung für die Relevanz des Ausstellungsprojektes sondern auch eine Belohnung für den großen Einsatz des gesamten Teams des Leopold Museum,“ überreichte Hans-Peter Wipplinger auch seinem Team verbal Blumen. Die große Courbet-Schau im Leopold Museum ist noch bis 21. Juni 2026 zu sehen.
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