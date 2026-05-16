100.000 Besucher für Courbet im Leopold Museum

„Der große Besucherandrang in unserer Retrospektive zum Schaffen von Gustave Courbet, des bedeutendsten französischen Realisten, ist nicht nur eine wunderbare Bestätigung für die Relevanz des Ausstellungsprojektes sondern auch eine Belohnung für den großen Einsatz des gesamten Teams des Leopold Museum,“ überreichte Hans-Peter Wipplinger auch seinem Team verbal Blumen. Die große Courbet-Schau im Leopold Museum ist noch bis 21. Juni 2026 zu sehen.