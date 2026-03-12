Vorteilswelt
Spitzenjob in Salzburg

Erste Absage für Festspiel-Präsidentschaft

Salzburg
12.03.2026 16:00
Das Salzburger Festspielhaus
Das Salzburger Festspielhaus
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Bald muss in Salzburg die Präsidentschaft der Salzburger Festspiele ausgeschrieben werden. Der Vertrag von Amtsinhaberin Kristina Hammer endet mit Ende des Jahres 2026. Jetzt gibt es die erste Absage für den Spitzenjob im Kulturbereich ...

Amtsinhaberin Kristina Hammer hat sich öffentlich noch nicht geäußert, ob sie sich ein weiteres Mal bewerben wird. Eine mögliche Kandidatin hat das jetzt aber getan. Die Salzburger Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP) sagt zur „Krone“: „Ich bin keine Kandidatin und werde mich nicht bewerben.“

Brigitta Pallauf hat bei den Festspielen keine Ambitionen mehr.
Brigitta Pallauf hat bei den Festspielen keine Ambitionen mehr.

Die 65-Jährige, die zwischenzeitlich auch schon Landesrätin war, ist mit ihrer aktuellen Rolle offenbar glücklich: „Ich bin schon am Höhepunkt meiner Karriere“, sagt sie. 

Als es im Jahr 2021 um die Nachfolge von Langzeit-Präsidentin Helga Rabl-Stadler ging, galt Pallauf lange Zeit als Favoritin des damaligen Landeshauptmanns Wilfried Haslauer (ÖVP). 

Salzburg
12.03.2026 16:00
Salzburg

