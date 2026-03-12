Erste Absage für Festspiel-Präsidentschaft

Amtsinhaberin Kristina Hammer hat sich öffentlich noch nicht geäußert, ob sie sich ein weiteres Mal bewerben wird. Eine mögliche Kandidatin hat das jetzt aber getan. Die Salzburger Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP) sagt zur „Krone“: „Ich bin keine Kandidatin und werde mich nicht bewerben.“