Ungarn wartet! Österreich greift nach zweitem Sieg

Nach dem Start-Sieg ist vor dem ersten Matchball: Mit drei Punkten im Gepäck bekommt es Österreich bei der Eishockey-A-WM in Zürich am Sonntag ab 16.20 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) mit Ungarn zu tun. Bei einem weiteren Sieg wäre der Klassenerhalt und damit das primäre Ziel bei diesem Turnier bereits erreicht.
Teamchef Roger Bader versucht, den Puck flach zu halten: „Es gilt, die Leistung vom Großbritannien-Spiel mindestens zu wiederholen, wenn nicht sogar zu toppen, um wieder erfolgreich zu sein.“
Duelle mit Ungarn verliefen in der Vergangenheit oft auf des Messers Schneide, so auch beim letzten Mal: Da ritterten die beiden Nationen im Tampere am letzten Spieltag der A-WM 2023 im direkten Duell um den Klassenerhalt. Rot-Weiß-Rot machte dabei einen 1:3-Rückstand wett, setzte sich im Penaltyschießen durch.
Es gilt, am Sonntag (16.20 Uhr), die Fehlerquote im Vergleich zum Auftaktmatch zu minimieren: „Wir haben bei den beiden Gegentoren gegen die Briten gesehen, wie schnell es gefährlich werden kann. Wenn man zu viel auf die Scheibe schaut, dadurch Gegenspieler im Rückraum frei zum Abschluss kommen“, warnt David Maier.
„60 Minuten unser Spiel durchziehen“
Der Verteidiger wünscht sich, „dass wir 60 Minuten unser Spiel durchziehen.“ Der 5:2-Sieg im ersten Match habe gezeigt, „dass wir trotz der vielen Ausfälle stark genug sind, um auf diesem Level zu performen.“ Auch Stürmer Vinzenz Rohrer erhofft sich den nächsten Schritt nach vorne: „Unser Ziel muss es sein, von Spiel zu Spiel besser zu werden. Vieles, das gegen Großbritannien gut lief, braucht es auch gegen die Ungarn.“
Ein Rivale in der Gruppe A, den Bader „genauso unangenehm und hartnäckig erwartet wie die Briten. Da braucht es wieder schnelles, geradliniges Eishockey.“ Auch der Kapitän ist auf einen harten Fight eingestellt: „Die Ungarn werden ähnlich körperbetont an die Aufgabe herangehen, da heißt es vom ersten Bully weg bereit sein.“
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