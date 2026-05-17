Ungarn wartet! Österreich greift nach zweitem Sieg

„60 Minuten unser Spiel durchziehen“

Der Verteidiger wünscht sich, „dass wir 60 Minuten unser Spiel durchziehen.“ Der 5:2-Sieg im ersten Match habe gezeigt, „dass wir trotz der vielen Ausfälle stark genug sind, um auf diesem Level zu performen.“ Auch Stürmer Vinzenz Rohrer erhofft sich den nächsten Schritt nach vorne: „Unser Ziel muss es sein, von Spiel zu Spiel besser zu werden. Vieles, das gegen Großbritannien gut lief, braucht es auch gegen die Ungarn.“