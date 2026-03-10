Wer als Salzburgs Festspiel-Intendant folgen kann
Auch Präsidium wackelt
Bis Freitag muss sich Markus Hinterhäuser überlegen, wie er sein Amt als Salzburger Festspielintendant geordnet übergibt. An wen, das hat sich die „Krone“ angeschaut. Auch Kristina Hammer als Präsidentin wackelt. Hochrangige Politiker könnten eine Rolle bei Neubesetzung spielen...
Just bis zum Freitag den 13. soll Festspielintendant Markus Hinterhäuser eine Entscheidung zur geordneten Übergabe seines Amtes treffen. Verkünden will man diese in der nächsten Kuratoriumssitzung am 20. März.
