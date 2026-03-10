Wer als Salzburgs Festspiel-Intendant folgen kann

Bis Freitag muss sich Markus Hinterhäuser überlegen, wie er sein Amt als Salzburger Festspielintendant geordnet übergibt. An wen, das hat sich die „Krone“ angeschaut. Auch Kristina Hammer als Präsidentin wackelt. Hochrangige Politiker könnten eine Rolle bei Neubesetzung spielen...