Tierische Ausflügler: Sind in Graz die Pfaue los?

Anders ist das in Graz. Auch in der steirischen Landeshauptstadt ist eine Begegnung mit den bunten Vögeln gar nicht so selten. Vor allem rund um das Schloss Eggenberg kommt es immer wieder vor, dass ein Pfau auf der Straße spaziert – was im Internet zuletzt des Öfteren für Begeisterung sorgte. Die Instagram-Seite „Graz Wellness“ teilt lustige Fotos, auf denen die Vögel etwa von der Polizei eskortiert werden, und sorgt so bei Unzähligen für Unterhaltung.