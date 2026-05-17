Lachmuskeltraining mit Alex Kristan gewinnen

Wenn das Knie knackst, die Lesebrille plötzlich überall liegt und 22 Uhr verdächtig spät wirkt, dann ist man vielleicht angekommen im „besten Alter“. Genau dort holt Kabarettist Alex Kristan sein Publikum mit seinem Erfolgsprogramm „50 Shades of Schmäh“ ab. Mit 50 Jahren, so meint Kristan augenzwinkernd, sei „erst das erste Lebensdrittel vorbei“. Und weil der Tatendurst immer noch größer ist als der nächtliche Harndrang, schenkte sich der Kabarettist kurzerhand ein neues Soloprogramm. Zwischen schwindender Sehkraft und wachsendem Weitblick stellt sich dabei die große Frage: War früher wirklich alles besser – und wenn ja, warum eigentlich nicht?