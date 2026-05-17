Lachmuskeltraining mit Alex Kristan gewinnen

Am 3. Juli gastiert Alex Kristan mit seinem Erfolgsprogramm „50 Shades of Schmäh“ im Schloss Kaps in Kitzbühel und ist der Abschluss einer langen und imposanten Österreich-Tournee. Mit der „Krone“ können Sie live dabei sein und den Kabarettisten live erleben.
Wenn das Knie knackst, die Lesebrille plötzlich überall liegt und 22 Uhr verdächtig spät wirkt, dann ist man vielleicht angekommen im „besten Alter“. Genau dort holt Kabarettist Alex Kristan sein Publikum mit seinem Erfolgsprogramm „50 Shades of Schmäh“ ab. Mit 50 Jahren, so meint Kristan augenzwinkernd, sei „erst das erste Lebensdrittel vorbei“. Und weil der Tatendurst immer noch größer ist als der nächtliche Harndrang, schenkte sich der Kabarettist kurzerhand ein neues Soloprogramm. Zwischen schwindender Sehkraft und wachsendem Weitblick stellt sich dabei die große Frage: War früher wirklich alles besser – und wenn ja, warum eigentlich nicht?
Natürlich dürfen auch Kristans legendäre Alter Egos nicht fehlen. Sie begleiten ihn auf seiner Reise durch das Abenteuer 50+ und liefern Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens – irgendwo zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden. „50 Shades of Schmäh“ ist damit weit mehr als nur ein Kabarettabend: Es ist ein urkomischer Selbstversuch über das Älterwerden, bei dem am Ende vor allem eines bleibt – herzhaftes Lachen.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Kabarettabend am 3. Juli im Schloss Kaps in Kitzbühel 5x2 Tickets. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 1. Juni, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.