Wie Verkehrsrowdy: Dackel „Anneliese“ gestoppt

Anzeige bei der BH drohte

Die nahm die Aufforderung des Polizisten ernst und kaufte daraufhin die erforderliche Ausrüstung zur fachgerechten Sicherung. Denn sonst würde sie eine Anzeige von der Bezirkshauptmannschaft erhalten. Zwei Tage später tanzte sie dann mit „Anneliese“ am Posten an. Sie setzte den Dackel samt Verbindungsstück und Hundegeschirr auf den Tresen und gestand: „Hier ist der Täter!“