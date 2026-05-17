Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab aufs Revier!

Wie Verkehrsrowdy: Dackel „Anneliese“ gestoppt

Tirol
17.05.2026 06:50
Evi Krismer sichert ihren Hund jetzt ordnungsgemäß. Ein Mugshot der „Täterin“ kursierte in den ...
Evi Krismer sichert ihren Hund jetzt ordnungsgemäß. Ein Mugshot der „Täterin“ kursierte in den sozialen Medien.(Bild: Krone KREATIV/Johanna Birbaumer, privat)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Unangeschnallt im Auto – das geht natürlich auch für einen Hund nicht. Dackel „Anneliese“ musste das bei einer Kontrolle durch die Exekutive im Tiroler Oberland zur Kenntnis nehmen. Die Hundedame wurde zudem samt Frauchen auf die Polizeiinspektion Imst vorgeladen.

0 Kommentare

Es passierte kurz vor ihrem vierten Geburtstag. Dackeldame „Anneliese“, Familienhund der Imsterin Evi Krismer, saß entspannt auf der Rückbank eines Pkw. Den lenkte Franz Krismer, der Bruder der Imster Hotelchefin, durch Tarrenz (Bezirk Imst), als die Polizei den Wagen für eine Verkehrskontrolle stoppte.

Dackelaugen für den Polizisten
„Der junge Beamte hat eine ganz genaue Kontrolle durchgeführt, zunächst aber nichts gefunden“, schildert Evi Krismer. Bis sein Blick auf „Anneliese“ fiel. Die grüßte mit Dackelblick zurück.

Das nützte jedoch wenig, denn der Polizist beanstandete, dass die Vierjährige ungesichert auf der Rückbank lümmelte. Das ginge ja gar nicht – und damit war er natürlich im Recht.

Evi und Franz Krismer mit der beanstandeten Hündin
Evi und Franz Krismer mit der beanstandeten Hündin(Bild: Johanna Birbaumer)

Was dann geschah, ließ die Besitzerin des Tiers aber nur noch den Kopf schütteln. Der Polizist untersagte Franz Krismer zunächst die Weiterfahrt samt Hund. Vorschrift ist Vorschrift.

„Anneliese“ auf der Polizeiinspektion ganz gelassen
Und in der Folge kam der ganz dicke Hund: „Anneliese“ samt Besitzerin wurde auf die Polizeiinspektion der Oberländer Marktgemeinde vorgeladen. Dort müsse Krismer mit Dackel jenes kleine Verbindungsstück und das Hundegeschirr präsentieren, mit dem das Tier am Gurt angehängt werden kann. „Anneliese“ blieb gelassen – so, wie man sie kennt.

Zitat Icon

Die Drohung mit der Anzeige bei der BH, wenn wir nicht zur Polizeiinspektion kommen, fand ich nicht gut. So geht man in einem kleinen Ort nicht miteinander um. 

Evi Krismer, Frauchen von „Anneliese“

Provisorische Hundesicherung
Um nicht zu Fuß mit „Anneliese“ nach Hause „dackeln“ zu müssen, einigte man sich auf eine provisorische Sicherung der Hundedame im Auto. So konnten Herrchen und „Anneliese“ doch noch im Auto zurück nach Imst fahren und Frauchen die Sache schildern.

Anzeige bei der BH drohte
Die nahm die Aufforderung des Polizisten ernst und kaufte daraufhin die erforderliche Ausrüstung zur fachgerechten Sicherung. Denn sonst würde sie eine Anzeige von der Bezirkshauptmannschaft erhalten. Zwei Tage später tanzte sie dann mit „Anneliese“ am Posten an. Sie setzte den Dackel samt Verbindungsstück und Hundegeschirr auf den Tresen und gestand: „Hier ist der Täter!“

So wird Anneliese nach Vorschrift im Auto gesichert.
So wird Anneliese nach Vorschrift im Auto gesichert.(Bild: Johanna Birbaumer)

Verwirrung auf der Polizeiinspektion
Der diensthabende Beamte kannte sich nicht aus, Krismer musste ihm die Angelegenheit erst schildern. So recht wusste der Polizist daraufhin allerdings immer noch nicht, was zu tun sei. Letztendlich war die Angelegenheit mit einer Notiz beendet, Hund und Frauchen „dackelten“ wieder davon.

Kein Zorn auf die Polizei
Krismer ist nicht böse auf die Polizei. Sie meint aber, dass ein Organstrafmandant vor Ort auch gereicht hätte. Drohung mit BH und Vorladung – das kam nicht gut an bei ihr. „In einem kleinen Ort geht man nicht so miteinander um“, meint sie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
17.05.2026 06:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Richard Glossip (graues Hemd) neben seiner Ehefrau außerhalb der Gefängnismauern
29 Jahre im Todestrakt
Häftling nach drei Henkersmahlzeiten wieder frei
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
185.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
170.901 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
162.880 mal gelesen
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1731 mal kommentiert
Symbolbild
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1017 mal kommentiert
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
1000 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf