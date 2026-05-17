„Für Österreich ist stets Platz in meinem Herzen“

„Krone“: Herr Krueger, erstmals seit 2009 steigt wieder eine Eishockey-A-WM in der Schweiz, Sie sind als Experte hautnah dabei. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr?

Ralph Krueger: Du spürst die Energie im ganzen Land, das landesweite Interesse an dieser WM. Nicht zuletzt deshalb, weil unsere Chancen auf eine Medaille groß sind.