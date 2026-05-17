„Für Österreich ist stets Platz in meinem Herzen“

Mit der VEU Feldkirch eroberte er das europäische Eishockey, legte als Teamchef der Schweiz die Basis für heutige Höhenflüge – ebenso hat Ralph Krueger im Fußball seine Spuren hinterlassen. Bei der A-WM in der Schweiz ist der 66-Jährige gefragter Experte, plauderte mit der „Krone“ über das Turnier, Roger Bader und Österreichs Chancen bei der Fußball-WM.
„Krone“: Herr Krueger, erstmals seit 2009 steigt wieder eine Eishockey-A-WM in der Schweiz, Sie sind als Experte hautnah dabei. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr?
Ralph Krueger: Du spürst die Energie im ganzen Land, das landesweite Interesse an dieser WM. Nicht zuletzt deshalb, weil unsere Chancen auf eine Medaille groß sind.
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