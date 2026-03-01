Wer kann Salzburger Festspiel-Intendant?

„Ich habe größten Respekt vor der Aufgabe. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Auch mit dem Umbau jetzt ist das nicht zu unterschätzen“, verriet Konzerthaus-Intendant Matthias Naske vor einem Jahr der „Krone“. Er wurde 2024 als Nachfolger von Markus Hinterhäuser gehandelt, hatte sich auch beworben. Hinterhäuser wurde verlängert.