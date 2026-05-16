„Das beste Stück aller Zeiten“ schreibt das Leben

Da ist ältere Dame, die bei der Eröffnung der allerersten Festwochen 1951 neben ihrer Mutter saß und sich an die russischen und US-amerikanischen Generäle erinnern kann. Da ist die langjährige Performerin, die es bei Florentina Holzinger oder Marina Abramović am liebsten blutig mag. Da ist das Paar, das sich bei den Festwochen kennengelernt hat. Die junge Mutter, deren Baby während der Proben zur Welt kam. Der pensionierte Lichttechniker, der mit Tabori und Bondy gearbeitet hat. Der Wiener Theaterkritiker, der sich an Christoph Schlingensiefs Aktion vor der Staatsoper erinnert, der britische Schauspieler, der 2000 als „Asylwerber“ im Container saß.