VALIE EXPORT lässt weiterhin die Würfel fallen

Kunst hört nie auf – Aus dem Interview

„Krone“: Womit haben Sie im Alter aufgehört, was werden Sie nie aufgeben? VALIE EXPORT: „Ich denke nicht an mein Lebensalter. Aufgehört habe ich mit nichts – außer dass ich jetzt nicht mehr über Zäune springe. Ich arbeite noch jeden Tag so, wie man als Künstlerin arbeitet: Man denkt Tag und Nacht an seine Arbeit, denn sie ist auch meine Lebensgestaltung.“