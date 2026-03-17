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Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)

Österreich
17.03.2026 05:45
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im November zu der Gewalttat an der jungen Frau.(Bild: instagram.com/badgalfani)
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Neuer, fürchterlicher Verdacht zur Tat an der jungen Steirerin: Laut des Ergebnisses eines gerichtsmedizinischen Befunds könnte sie noch gelebt haben, als von ihrem mutmaßlichen Mörder in einem Koffer abgelegt wurde. Um diesen später – mit ihr darin – in einem Waldstück in Slowenien zu vergraben.

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Was ist wirklich geschehen am frühen Morgen des 23. November 2025 in Stefanie P.s Wohnung in Graz-Geidorf? Was waren die genauen Umstände ihres gewaltsamen Todes?

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