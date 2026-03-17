Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)

Neuer, fürchterlicher Verdacht zur Tat an der jungen Steirerin: Laut des Ergebnisses eines gerichtsmedizinischen Befunds könnte sie noch gelebt haben, als von ihrem mutmaßlichen Mörder in einem Koffer abgelegt wurde. Um diesen später – mit ihr darin – in einem Waldstück in Slowenien zu vergraben.