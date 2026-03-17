Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)

Neuer, fürchterlicher Verdacht zur Tat an der jungen Steirerin: Laut des Ergebnisses eines gerichtsmedizinischen Befunds könnte sie noch gelebt haben, als von ihrem mutmaßlichen Mörder in einem Koffer abgelegt wurde. Um diesen später – mit ihr darin – in einem Waldstück in Slowenien zu vergraben.
Was ist wirklich geschehen am frühen Morgen des 23. November 2025 in Stefanie P.s Wohnung in Graz-Geidorf? Was waren die genauen Umstände ihres gewaltsamen Todes?
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