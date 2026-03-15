Murray-Besuch: Auf der Station wurde gelacht

Jordan Murray empfing in den letzten Tagen einige seiner KAC-Kollegen im Klinikum Klagenfurt. Der 33-jährige Kanadier befindet sich nach seinem Herz-Kreislauf-Stillstand im ersten Viertelfinal-Spiel gegen Fehervar schon auf der Normalstation. Mit flotten Sprüchen und einer feinen Brise Selbstironie lockerte er die Stimmung auf, sorgte für Lacher. Und irgendwie auch, dass die Schwere dieses dramatischen Ereignisses bei den Rotjacken allmählich beiseite geschoben werden kann.