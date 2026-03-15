Murray-Besuch: Auf der Station wurde gelacht

Die Klagenfurter kehren nach dramatischem Vorfall in die Play-offs zurück, die Serie gegen Fehervar startet am Sonntag neu. „Es muss ja weitergehen“, sagt KAC-Stürmer Jan Mursak. Zuvor gehörte zur Aufarbeitung aber ein Besuch im Krankenhaus, wo sich Verteidiger Jordan Murray bestens gelaunt zeigte.
Jordan Murray empfing in den letzten Tagen einige seiner KAC-Kollegen im Klinikum Klagenfurt. Der 33-jährige Kanadier befindet sich nach seinem Herz-Kreislauf-Stillstand im ersten Viertelfinal-Spiel gegen Fehervar schon auf der Normalstation. Mit flotten Sprüchen und einer feinen Brise Selbstironie lockerte er die Stimmung auf, sorgte für Lacher. Und irgendwie auch, dass die Schwere dieses dramatischen Ereignisses bei den Rotjacken allmählich beiseite geschoben werden kann.
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