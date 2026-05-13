Auf zu Kärntens Schluchten mit dem Wanderführer!

Im Mölltall finden sich im Umkreis von wenigen Kilometern gleich drei eindrucksvolle Schluchten, die sogar an einem einzigen Tag erkundbar und entspannt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar wären. Auf einer Länge von 800 Metern bei einem Höhenunterschied von 200 Metern bietet die Raggaschlucht bei Flattach ein besonders konzentriertes Naturerlebnis.