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Auf zu Kärntens Schluchten mit dem Wanderführer!

Kärnten
13.05.2026 04:00
Die Raggaschlucht im Mölltal bietet ein spektakuläres Naturerlebnis. Gutes Schuhwerk ist hier ...
Die Raggaschlucht im Mölltal bietet ein spektakuläres Naturerlebnis. Gutes Schuhwerk ist hier erforderlich.(Bild: Madlin Peko)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Diese Naturerlebnisse wurden von Wasser aus den Felsen geschnitten: Kärntens Schluchten. Sie dürfen im neuen Wanderführer der Kärntner Linien natürlich auch nicht fehlen.

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Wasser in all seinen Formen prägt die Kärntner Landschaft. Nirgendwo wird das deutlicher als dort, wo sich das Wasser durch Fels seinen Weg gebahnt hat und für Wanderer und Naturfreunde ein einzigartiges Erlebnis bietet: die Kärntner Schluchten.

Im Mölltall finden sich im Umkreis von wenigen Kilometern gleich drei eindrucksvolle Schluchten, die sogar an einem einzigen Tag erkundbar und entspannt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar wären. Auf einer Länge von 800 Metern bei einem Höhenunterschied von 200 Metern bietet die Raggaschlucht bei Flattach ein besonders konzentriertes Naturerlebnis.

Drei Bushaltestellen weiter östlich beeindruckt die Groppensteinschlucht bei Raufen mit zahlreichen tosenden Wasserfällen. Und ein wenig Richtung Norden hat der Mallnitzbach die Rabischschlucht geformt.

Kurz vor der Grenze zu Slowenien lockt dann die Tscheppaschlucht mit spektakulären Wasserfällen – nicht umsonst ist sie besonders im Sommer ein äußerst beliebtes Ausflugsziel. Und auch das klappt entspannt mit den Kärntner Linien.

Sie bekommen das Büchlein im Klagenfurter Kundenbüro des Verkehrsverbunds Kärnten und bei den Auskunftsstellen der Kärntner Linien.

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